Банк СОЮЗ улучшил условия программы потребительского кредитования

Банк СОЮЗ улучшил условия беззалогового потребительского кредитования на любые цели и упростил получение кредита для всех категорий заемщиков.



Более выгодными стали условия получения потребительского кредита для клиентов, имеющих положительную кредитную историю в Банке СОЮЗ. Максимальная сумма займа для кредитов без обеспечения увеличена с 300 тыс. до 500 тыс. рублей, а для кредитов с обеспечением в виде поручительства одного физического лица – с 1,5 млн до 3,0 млн рублей. Процентная ставка составляет 19% годовых.



Упростились требования к пакету документов, предоставляемому сотрудниками компаний, обслуживающихся в Банке СОЮЗ в рамках «зарплатных» проектов. Для получения кредита на сумму до 500 тыс. рублей им достаточно предъявить паспорт гражданина РФ и заполнить анкету.



Обновленные программы потребительского кредитования учитывают и потребности индивидуальных предпринимателей, владельцев/совладельцев бизнеса, которым стали доступны беззалоговые кредиты при наличии положительной кредитной истории в Банке СОЮЗ. Подтвердить свой доход они смогут справкой в произвольной форме в соответствии с требованиями Банка или 3-НДФЛ.

