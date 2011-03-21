Банк СОЮЗ снижает тарифы на брокерское обслуживание

С 21 марта 2011 г. Банк СОЮЗ предлагает своим клиентам новый более выгодный тарифный план на брокерское обслуживание «Стандартный». Он пришел на смену популярным среди клиентов тарифным планам «Торговый» и «Облигационный».



Процентные ставки комиссионного вознаграждения по операциям, осуществляемым клиентами в рамках брокерского обслуживания в Банке СОЮЗ, по тарифному плану «Стандартный» снижены в среднем в два раза.



Клиенты, которые ранее обслуживались по тарифным планам «Торговый» и «Облигационный», будут автоматически переведены на тариф «Стандартный» и смогут первыми воспользоваться всеми преимуществами нового тарифного плана.



Клиентам, осуществляющим операции в рамках брокерского обслуживания по другим тарифным планам (тарифы «Финансовый консультант», «Индивидуальный и т.д.) и желающим перейти на тариф «Стандартный», достаточно будет оформить заявление по форме Банка СОЮЗ.

