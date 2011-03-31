Банк СОЮЗ принял участие в работе конференции «Маркетинг в розничном банке»

Банк СОЮЗ принял активное участие в работе конференции «Маркетинг в розничном банке», которая прошла в конце марта в Москве. С докладом на тему «Актуальные аспекты продвижения розничных банковских продуктов» на конференции выступил начальник Управления маркетинга, рекламы и PR Банка СОЮЗ Игорь Корольченко. В своем выступлении он уделил особое внимание клиентоориентированному маркетингу как одному из ключевых факторов успешного продвижения банковских продуктов, что вызвало большой интерес со стороны участников конференции.



Организатором ежегодной конференции «Маркетинг в розничном банке» выступает журнал The Retail Finance. В этом году мероприятие собрало более 90 участников. Среди них: топ-менеджеры, директоры по маркетингу и продуктам, руководители IT-департаментов банков, принимающие решения о внедрении новых технологий, представители компаний-поставщиков решений для розничного бизнеса, директоры по развитию бизнеса розничных банков.



С материалами конференции и основными презентациями докладчиков можно ознакомиться на сайте журнала The Retail Finance.

