Банк СОЮЗ принял участие в московской специализированной выставке-ярмарке «Недвижимость-2011»

Банк СОЮЗ принял участие в 24-й ежегодной московской специализированной выставке-ярмарке «Недвижимость-2011», которая прошла с 24 по 27 марта 2011 г. в Центральном доме художника. Информационный стенд Банка вызвал живой интерес представителей агентств недвижимости, брокеров, риэлторов, а также частных клиентов, планирующих в ближайшее время воспользоваться ипотечными кредитами. В ходе выставки были достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве Банка с рядом агентств недвижимости.



На информационном стенде Банка можно было получить консультацию специалистов Банка СОЮЗ по ипотечным программам и заполнить анкету на получение ипотечного кредита. В настоящее время Банк СОЮЗ предлагает частным клиентам 4 ипотечные программы:

• Классический ипотечный кредит на приобретение квартиры на вторичном рынке жилья;

• Кредит «Домашний» - на покупку дома с земельным участком на вторичном рынке;

• Кредит «Земельный» - на покупку земельного участка;

• Кредит «Залоговый» - на любые цели под залог имеющейся недвижимости.

Ипотечные программы Банка СОЮЗ отличают низкие процентные ставки по кредиту, возможность подтверждения дохода заемщика различными способами, отсутствие моратория и штрафов за досрочное погашение, отсутствие комиссий за рассмотрение и повторное рассмотрение заявки, снятие наличными суммы кредита и обслуживание ссудного счета. Более подробно с условиями ипотечных программ можно ознакомиться на сайте банка.



Выставка «Недвижимость» является крупнейшим событием на рынке недвижимости московского региона с 1998 года. В текущем году выставка продемонстрировала позитивную тенденцию: интерес к жилищному кредитованию вновь возрождается. Об этом, в частности, свидетельствует возросшее по сравнению с предыдущим годом количество гостей и участников. В мероприятии принимали участие ведущие риэлторы, застройщики России, а также банки, занимающиеся ипотечным кредитованием.

