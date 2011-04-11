По итогам 2010 года Банк СОЮЗ вошел в Топ-20 крупнейших ипотечных российских банков

Банк СОЮЗ по состоянию на 01 января 2011 года входит в число 20 крупнейших ипотечных коммерческих российских банков. Об этом свидетельствует опубликованный рейтинг «Крупнейшие ипотечные банки в 2010 году» агентства «РБК.Рейтинг».



По объему выданных ипотечных кредитов в 2010 году Банк СОЮЗ, согласно данным рейтинга, занимает 20-е место. В 2010 году заемщиками Банка СОЮЗ по программам ипотечного кредитования стали 1 240 человек с общей суммой ипотечных кредитов 2 206 438 тыс. рублей. Доля ипотечных кредитов, выданных в российских рублях, составила 88%.



По размеру портфеля ипотечных кредитов на 01 января 2011 года Банк СОЮЗ занимает в рейтинге 19-е место. За прошедший год портфель ипотечных кредитов вырос на 11,3% - с 8 775 717 тыс. рублей на 01 января 2010 года до 9 768 059 тыс. рублей на 01 января 2011 года. Доля ипотечных кредитов в общей задолженности физических лиц на 01 января 2011 года составила 66%.



Банк СОЮЗ предлагает клиентам широкий спектр доступных кредитов в рамках программы ипотечного кредитования. Наиболее востребованы населением кредиты на приобретение квартир на вторичном рынке под залог приобретаемого жилья. Большим спросом также пользуются кредитные продукты «Залоговый» и «Домашний». «Залоговый» - это кредит на любые цели под залог имеющейся недвижимости, а «Домашний» - кредит на покупку дома с земельным участком на вторичном рынке. Для покупки земельного участка клиенты Банка СОЮЗ могут воспользоваться Кредитом «Земельный».

