Банк СОЮЗ увеличил время обслуживания клиентов в Дополнительном офисе «Ленинский проспект» Санкт-Петербургского филиала

Для удобства клиентов Банк СОЮЗ с 11 апреля 2011 г. увеличил время работы дополнительного офиса «Ленинский проспект» Санкт-Петербургского филиала, расположенного по адресу - Ленинский проспект, дом 117, корпус 1, лит. А, пом. 82-Н, станция метро «Ленинский проспект».



Отделение обслуживает частных клиентов и юридических лиц, предлагая им полный спектр банковских услуг: расчетно-кассовое обслуживание, все виды розничного кредитования, прием денежных средств во вклады, осуществление срочных платежей и переводов, операции с банковскими картами, валютно-обменные операции и прочие банковские операции.



Время работы с частными клиентами:

Понедельник - пятница c 09:30 до 20:00

Суббота - с 10:00 до 18:00

Воскресенье - выходной день.



Обслуживание юридических лиц:

Понедельник – четверг с 09:30 до 16:00

Пятница с 09:30 до 15:00

Суббота, воскресенье – выходные дни.



Тел.: +7 (812) 334-99-85, 334-99-82, 334-99-83

