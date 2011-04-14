Банк СОЮЗ и Иркутское Отделение Пенсионного фонда РФ подписали договор о сотрудничестве

Иркутский региональный центр - филиал АКБ «СОЮЗ» (ОАО) заключил Договор с Отделением Пенсионного фонда РФ по Иркутской области по доставке трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и социальных выплат, осуществляемых Пенсионным фондом РФ в г. Иркутске и Иркутской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.



По условиям Договора каждый пенсионер Иркутской области теперь имеет возможность получать начисленную Иркутским территориальным органом Пенсионного фонда сумму пенсии без комиссии во всех отделениях Банка СОЮЗ в Иркутской области, а также в банкоматах Банка на всей территории России (при наличии банковских карт, оформленных в Банке СОЮЗ).



Доставка сумм пенсий на счета карт клиентов будет осуществляться в порядке и в сроки, установленные Отделением Пенсионного фонда РФ по Иркутской области. Важным преимуществом доставки пенсии через Банк СОЮЗ является возможность получения дополнительного дохода. Пенсионные средства по желанию пенсионеров могут перечисляться на любой из пополняемых вкладов Банка СОЮЗ, что позволит накапливать пенсионные средства на более выгодных условиях и получать доход до 8,2% годовых в рублях.

