Банк СОЮЗ отметил 18-летие работы на финансовом рынке

23 апреля 2011 г. Банк СОЮЗ отметил свое 18-летие. За годы работы на российском рынке Банк зарекомендовал себя в качестве надежной, динамично развивающейся финансово-кредитной организации. Наличие широкой клиентской базы, диверсифицированная структура активов, полный спектр оказываемых банковских услуг физическим и юридическим лицам, быстро растущая инфраструктура позволяют заявлять, что сегодня Банк СОЮЗ – это успешный универсальный коммерческий банк.



В прошедшем году Банк СОЮЗ выполнил все поставленные задачи, стал рентабельным и заложил прочные основы для дальнейшего успешного развития. В короткие сроки Банк нарастил уставный капитал и собственные средства, которые по состоянию на 1 апреля 2011 г. составили, соответственно, 5 млрд. рублей и 9,3 млрд. рублей. Активы Банка на 1 апреля 2011 г. года превысили 137 млрд. рублей.



Подтверждением позитивной динамики развития Банка стало повышение в 2010 году международным рейтинговым агентством Standard & Poor’s рейтинга Банка СОЮЗ по национальной шкале с «ruBBB-» до «ruBBB», а также подтверждение долгосрочного кредитного рейтинга «В-» и краткосрочного рейтинга «С». Прогноз - «Стабильный».



Банк работает при активном участии государства и крупного бизнеса: основными акционерами Банка СОЮЗ в 2010 году стали Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» и одна из крупнейших страховых компаний ОСАО «Ингосстрах».



На сегодняшний день Банк СОЮЗ входит в число 30 самых надежных из 100 крупнейших коммерческих российских банков (данные еженедельного делового журнала «Профиль»). Кроме этого, по состоянию на 01 января 2011 г., согласно данным издания, Банк СОЮЗ занимает 51-е место в рейтинге «200 крупнейших российских банков по размеру собственного капитала» и 60-е место в рейтинге «200 крупнейших российских банков по размеру чистых активов». По версии агентства «РБК.Рейтинг» Банк СОЮЗ входит в число 20 крупнейших ипотечных коммерческих российских банков по состоянию на 01 января 2011 года.



Сегодня Банк СОЮЗ стабильно работает и развивается. В настоящее время активно реализуются проекты по модернизации платформенных решений, оптимизации бизнес-процессов и повышению качества обслуживания.



Руководство и коллектив Банка искренне благодарят всех клиентов и партнеров, без которых было бы невозможно достижение высоких результатов в бизнесе, за оказанное доверие и поздравляют с общим праздником.

