Банк СОЮЗ вошел в число 15 банков, которым в прошлом году доверял бизнес-класс

По итогам 2010 года Банк СОЮЗ вошел в список 15 банков, которым доверял бизнес-класс. Об этом свидетельствует «Рейтинг Российских банков-2010», подготовленный Исследовательской группой «W-City community research».



«Рейтинг Российских банков-2010» был составлен на основе проведенного Исследовательской Группой «W-City community research» исследования и замера уровня доверия, которое средний класс в 2010 году оказывал ведущим национальным банкам. Рейтинг сформирован на базе мнений более чем 500 респондентов – представителей среднего и бизнес класса, а также респондентов – представителей ведущих банков, обладающих/формирующих собственные ритейловые сети.



Ключевым критерием определения позиции в Рейтинге стала степень доверия представителей наиболее состоятельной и активной части населения городов-миллионников к тому или иному банку, или качество его репутации, которое каждый респондент определял для себя исходя из собственного опыта общения с ним и авторитетных для него источников информации. Интервьюеры задавали разным категориям респондентов разные вопросы. Так, экспертов просили выделить наиболее или наименее профессиональные с их точки зрения банки, у респондентов-клиентов интересовались опытом их общения с тем или иным банком, готовностью или не желанием рекомендовать его друзьям и партнерам. В результате опроса были определены и проранжированы 15 банков, которые получили наибольшее количество негативных оценок, а также определены 15 банков, которым в прошлом году доверял бизнес-класс.

