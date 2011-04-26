Банк СОЮЗ стал лауреатом премии «IT-ЛИДЕР»

Банк СОЮЗ и заместитель Председателя Правления Банка Владимир Смирнов стали лауреатами IX ежегодной национальной премии «IT-ЛИДЕР» в номинации «Коммерческие банки». Этой награды они удостоены за выдающийся вклад в развитие информационных технологий в России. Дипломы лауреата и памятный знак «IT-ЛИДЕР 2011» были вручены Владимиру Смирнову на церемонии награждения победителей премии 22 апреля в Москве.



Банк СОЮЗ традиционно уделяет большое внимание развитию информационных технологий и внедрению инновационных технологических решений. В 2010 году в Банке стартовал масштабный проект по созданию единого информационного пространства на базе решения нового поколения, построенного на принципах SOA, от компании Diasoft – финансовой архитектуры Flextera. Именно она станет платформой дальнейшего развития ИТ-инфраструктуры и бизнеса АКБ «СОЮЗ» (ОАО). В конце 2010 года был завершен первый этап проекта – осуществлен запуск в эксплуатацию блока кредитования физических лиц.



Еще одним важным решением Банка в 2010 году в области ИТ стал запуск проекта создания собственного процессингового центра на базе программного комплекса SmartVista. Его реализация позволит существенно повысить эффективность и качество процесса управления карточным бизнесом, а также усилит конкурентные преимущества Банка.



Национальная ежегодная премия «IT-ЛИДЕР» организуется с 2002 года. На данный момент является единственной премией российского рынка ИТ. В организационный комитет входят Ассоциация менеджеров России, журналы «Итоги», «Intelligent Enterprise», «CIO: руководитель информационной службы», компания КРОК. В этом году Лауреаты Премии «IT-ЛИДЕР» были объявлены в двадцати двух номинациях - организации и CIO, оказавшие непосредственное влияние на распространение новейших информационных технологий в России по результатам 2010 года. В церемонии награждения победителей премии приняли участие более 500 представителей отрасли.

