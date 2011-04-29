Банк СОЮЗ сообщает об изменении режима работы отделений банка в майские праздники

В период с 30 апреля по 2 мая 2010 года и с 7 по 9 мая 2011 года изменяется режим работы отделений Банка СОЮЗ.



30 апреля режим работы Дополнительных офисов банка в г. Москва будет сокращен на один час.



2 и 9 мая 2011 года Дополнительные офисы банка в г. Москва: «Красная Пресня», «Полежаевский», «Можайский», «Нахимовский проспект», «Лесная», «Ленинский проспект», «Волгоградский проспект», «Отрадное», «Полянка» работать не будут.



Дополнительные офисы «Сущевский» и «Профсоюзный» 2 и 9 мая 2011 года будут обслуживать клиентов с 9.30 до 18.00.



ОКвКУ «Шанс» - будет работать в штатном режиме.



Уточнить время работы каждого конкретного отделения можно по телефонам единой справочной службы: 8-800-100-33-22 и +7 (495) 729-55-55.

