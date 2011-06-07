Урожайное лето»! Привлекательные условия по сезонным вкладам Банка СОЮЗ!

С 1 июня по 31 августа по сложившейся традиции Банк СОЮЗ проводит акцию «Урожайное лето» с максимально выгодными условиями размещения денежных средств.



Открыв в течение летних месяцев вклады «Летний процент» и «Лето с комфортом» Вы не только надежно сохраните свои сбережения, но и приумножите свои денежные средства на выгодных условиях. Оформить «летние вклады» можно в рублях, долларах США или Евро на сроки от 93 до 367 дней. Минимальная сумма вклада 10 000 рублей, 300 долларов США или Евро, предусмотрена возможность внесения денежных средств в течение всего срока действия вкладов.



Максимальная доходность по вкладу «Летний процент» составит 8,5% годовых в рублях, 6% годовых в долларах США и 4,75% годовых в Евро. Проценты выплачиваются по выбору вкладчика ежемесячно или в день окончания срока вклада на карточный счет, текущий счет или счет вклада «До востребования».



По вкладу «Лето с комфортом» максимальные процентные ставки составляют: 8% годовых в рублях, 5,5% годовых в долларах США и 4,25% годовых в Евро. Этот универсальный вклад допускает частичное расходование денежных средств (до размера неснижаемого остатка) в течение всего срока действия вклада. Проценты выплачиваются в день окончания срока вклада на текущий счет, счет вклада «До востребования» или счет для расчетов с использованием банковских карт одновременно с возвратом основной суммы вклада.



В случае досрочного расторжения договора вклада, проценты выплачиваются по ставке «До востребования», действующей в Банке на дату закрытия депозита.

