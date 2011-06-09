Банк СОЮЗ сообщает о режиме работы отделений в праздничные дни

Банк СОЮЗ информирует об изменении режима работы отделений Банка в Московском регионе в период с 11.06.2011 г. по 13.06.2011 г. в связи с предстоящим празднованием 12 июня - Днем России.



Обслуживание клиентов подразделениями Банка г. Москвы 11 июня 2011 года будет производиться по сокращенному на один час режиму работы. 12 июня 2011 года – выходной день.



13 июня 2011 г. дополнительные офисы Банка: «Сущевский», «Красная Пресня», «Полежаевский», «Полянка», «Можайский», «Нахимовский проспект», «Лесная», «Ленинский проспект», «Профсоюзный» - обслуживать клиентов не будут. Дополнительные офисы: «Отрадное» и «Волгоградский проспект» будут обслуживать клиентов с 9.30 до 18.00, операционная касса ОКвКУ будет работать в штатном режиме.

