Успейте выгодно разместить денежные средства, открыв специальный вклад «Золотой резерв»

Уважаемые клиенты. Обращаем ваше внимание, что только до 30 июня 2011 г. Вы можете разместить деньги под высокий процент, открыв в отделениях Банка СОЮЗ вклад «Золотой резерв».



Вклад «Золотой резерв» можно открыть в рублях или долларах США. Доходность сбережений в долларах США зависит только от размера размещаемых денежных средств и составляет 6,5% годовых при сумме вклада от 10 тыс. долларов США (в г. Москве – от 15 тыс. долларов США) и 6,25% годовых – для меньших сумм. Процентная ставка по вкладу в рублях в зависимости от суммы и срока размещения составляет от 8,75% до 9,25% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока вклада. Минимальная сумма вклада составляет 10 000 рублей или 300 долларов США. Разместить денежные средства во вклад можно на 367, 550 или 735 дней. Дополнительные взносы и частичное расходование денежных средств в течение срока вклада, а также его пролонгация не предусмотрены.



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