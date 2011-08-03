Информационное сообщение для заемщиков АКБ "НРБанк" (ОАО) по ипотечным кредитам

Банк «СОЮЗ» приобрел у Национального Резервного Банка ипотечные ссуды физических лиц. С «26» июля 2011 г. все права кредитора по указанным кредитам перешли к АКБ "СОЮЗ" (ОАО). Начиная с этой даты платежи в счет погашения кредитов должны направляться заемщиками в АКБ «СОЮЗ» (ОАО).



Каждому заемщику, обязательства по кредитным договорам которого перешли к Банку «СОЮЗ», будет направлено официальное уведомление от АКБ «НРБанк» (ОАО), содержащее информацию о новых банковских реквизитах, по которым теперь необходимо осуществлять платежи по погашению основного долга и процентов, адреса и телефоны офисов АКБ «СОЮЗ» (ОАО) для обращения по всем вопросам обслуживания кредита.



Реквизиты банковского счета для исполнения обязательств перед новым кредитором можно также посмотреть на сайте банка «СОЮЗ». Для этого достаточно ввести номер кредитного договора здесь.



Произвести оплату по кредиту можно в любом офисе АКБ «СОЮЗ» (ОАО), а также путем безналичного перечисления денежных средств из другого банка.



Ответы на вопросы можно получить, обратившись в Единую справочную службу АКБ «Союз» (ОАО): +7 (800) 100-33-22 (звонок из регионов России бесплатный), +7 (495) 729-55-55 или на «Горячую линию качества» на сайте www.banksoyuz.ru.