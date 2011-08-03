Банк СОЮЗ пополнил линейку депозитов новым продуктом «Вклад + ПИФ»

Банк СОЮЗ с 1 августа 2011 г. расширяет линейку банковских продуктов и начинает прием денежных средств частных лиц в новый вклад с повышенной ставкой «Инвестиционный». Он ориентирован на тех, кто следит за ситуацией на рынке и стремится оптимально управлять своими сбережениями.



Комплексный инвестиционный продукт сочетает преимущества ПИФа и классического депозита. Клиентам банка предоставляется возможность разместить денежные средства во вклад на выгодных условиях при размещении средств в паевые фонды.



Максимальная доходность по вкладу составляет до 9% годовых. Вклад открывается на срок - 93 дня, 183 дня, 367 дней. Валюта вклада – рубли РФ. Обязательным условием открытия вклада является приобретение паев инвестиционных фондов под управлением ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции» на сумму не менее 30 000 рублей. Минимальная сумма вклада - 30 000 рублей, максимальная сумма вклада – не более 100% стоимости приобретенных паев.



Выплата процентов по вкладу производится в конце срока действия вклада, пополнение и частичное снятие по вкладу не предусмотрены. Перезаключение вклада на новый срок не осуществляется. Депозит открывается в отделениях банка в день приобретения там же инвестиционных паев под управлением ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции».



Полную информацию об условиях размещения средств частных лиц во вклады можно получить на сайте Банка в разделе «Вклады».

