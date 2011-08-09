Банк СОЮЗ поздравляет победителя розыгрыша 1-го этапа акции Visa «Попробуйте – Вам понравится»

Победителем розыгрыша 1-го этапа акции Visa «Попробуйте – Вам понравится» стала Микитченко Вера - держатель карты VISA Classic Банка СОЮЗ.



Искренне поздравляем победителя и желаем приятных покупок с картой Банка СОЮЗ!

Напоминаем, что лотерея международной платежной системы Visa для держателей карт Visa и Visa Electron "Попробуйте - Вам понравится!" продолжается до 31 декабря 2011 года.



Чтобы стать ее участником, Вам необходимо в указанный период оплачивать покупки и услуги картами Visa. Минимальная сумма покупки не ограничена.

Расплачивайтесь картой Visa и получите шанс выиграть в 10 раз больше, чем вы потратили по карте Visa за три месяца, или 1 из 1000 денежных призов на сумму 10 000 рублей!

Чем больше покупок в период проведения лотереи Вы оплатите картой Visa, тем выше Ваши шансы на победу.

