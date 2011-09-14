Банк СОЮЗ значительно поднялся в рейтинге надежности 100 лидеров банковской системы

По итогам второго квартала 2011 года Банк СОЮЗ занял 29 место среди ста лидеров российской банковской системы в рейтинге надежности. Исследование проведено журналом «Профиль».



В соответствии с рейтингом издания Банк СОЮЗ получил балл надежности 30,1 и переместился в рейтинге с 50 места по итогам первого квартала 2011 года на 29 место по данным на 01.07.2011 г.



При определении уровня надежности банков учитываются параметры достаточности капитала, ликвидности банковских активов, доля привлеченных средств на рынке межбанковского кредитования и ряд других показателей. Чтобы попасть в рейтинг «Профиля», кредитная организация должна иметь лицензию, работать на рынке не менее трех лет, входить в Топ-100 по размеру капитала и активов и заработать по шкале надежности журнала не менее 25 баллов.



Также в рейтинге 200 крупнейших банков, составленного журналом «Профиль» на 1 июля 2011 года, Банк СОЮЗ улучшил свои позиции и занял 56 место по размеру активов и 49 место по размеру собственного капитала.



Рейтинги опубликованы в журнале «Профиль» 29 августа 2011 г., № 31.

