Банк СОЮЗ приступил к осуществлению денежных переводов по системе «ЛИДЕР»

Банк СОЮЗ расширил перечень услуг для частных клиентов и приступил к проведению операций по системе денежных переводов ЛИДЕР, предоставив возможность быстро, удобно и надежно отправлять и получать денежные средства по России, странам СНГ и дальнему зарубежью.



Перевод средств осуществляются в рублях, долларах США и евро, их можно получить в любом пункте Системы в 110 странах мира. Основными преимуществами частных банковских переводов по сети ЛИДЕР являются невысокая комиссия - от 0,5% суммы денежного перевода в зависимости от направления и суммы перевода, мгновенная доставка средств получателю, а также простота при оформлении. Кроме того, отправитель и получатель получают бесплатную услугу SMS и e-mail информирования об отправке и доставке перевода, а также имеют возможность отслеживания статуса перевода в режиме реального времени на сайте Системы. Через Систему ЛИДЕР можно не только отправить перевод, но и оплатить бюджетные и коммунальные платежи, банковские и другие услуги.



Банк СОЮЗ предоставляет широкие возможности перевода денежных средств с использованием ведущих систем переводов денежных средств: «БЫСТРАЯ ПОЧТА», «CONTACT», «Western Union», «ЮНИСТРИМ», «Anelik». Заключение партнерского соглашения с Системой денежных переводов ЛИДЕР является новым шагом по реализации стратегической политики Банка, направленной на расширение возможностей выбора Клиентами наиболее оптимальной для них системы денежных переводов, т.к. каждая из них индивидуальна в наборе сервисов и географическом присутствии.



Подробную информацию о системе денежных переводов Вы можете получить по телефонам единой справочной службы: +7 (495) 729-55-55 и 8 (800) 100-33-22 и в офисах Банка.

