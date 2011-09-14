Универсальный коммерческий Банк СОЮЗ предложит пенсионные продукты КИТ Финанс НПФ

Совместная партнерская программа стартует 1 сентября — пенсионные продукты КИТ Финанс НПФ появятся в отделениях Банка СОЮЗ в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В офисах банка в этих городах можно заключить договор об обязательном пенсионном страховании с целью перевода накопительной части пенсии в КИТ Финанс НПФ.



«Мы стремимся к расширению партнерской сети и рады видеть в числе своих институциональных партнеров крупный российский банк. Уже с сегодняшнего дня в любом из 14 офисов Банка СОЮЗ, открытых в городах сотрудничества, можно выбрать пенсионный фонд КИТ Финанс в качестве партнера по управлению накопительной частью пенсии. Надеемся, что стартовый проект даст хорошие результаты и перерастет в прочное долговременное сотрудничество», — прокомментировал руководитель пенсионного бизнеса КИТ Финанс Олег Бялошицкий.



«Имея большой опыт работы с традиционными банковскими продуктами, Банк СОЮЗ уделяет повышенное внимание оперативности обслуживания, разнообразию и качеству предоставляемых услуг. Именно поэтому услуги Банка так востребованы теми клиентами, ритм жизни которых заставляет принимать быстрые и взвешенные финансовые решения. Для этих клиентов важна оперативность, профессионализм и возможность получить интересующие финансовые услуги по принципу «одного окна». Сотрудничество Банка с КИТ Финанс НПФ, одним из лидеров на рынке пенсионного страхования, позволит обеспечить профессиональный сервис теперь и в вопросах пенсионного обеспечения», — отметила директор по розничному бизнесу Банка СОЮЗ Екатерина Равинская.

