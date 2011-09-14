Санкт-Петербургский филиал Банка СОЮЗ информирует клиентов о том, что с 5 сентября 2011 года Дополнительный офис «Центральный» временно переезжает по адресу: ул. Кронверкская, д. 13. ст. метро «Горьковская».
Обслуживание клиентов будет осуществляться в следующем режиме:
Расчетно-кассовое обслуживание клиентов – физических лиц:
Понедельник-пятница с 9.30 до 20.00
Суббота с 10.00 до 18.00
Воскресенье - выходной
Расчетно-кассовое обслуживание клиентов – юридических лиц:
Понедельник-четверг с 9.30 до 16.00
Пятница с 9.30 до 15.00
Суббота выходной
Воскресенье - выходной.
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