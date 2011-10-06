Иркутский филиал Банка СОЮЗ принял участие в выставке «Земля иркутская» в рамках празднования 350-летия города

В одиннадцатый раз в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» с 26 по 28 сентября 2011 года состоялась выставка «Земля Иркутская», прошедшая в дни Иркутской области. На ней представители всех муниципальных образований показали свои достижения за год. Такие экспозиции позволяют лучше обмениваться опытом развития территорий, науки и культуры. Банк СОЮЗ, имеющий многолетний опыт обслуживания муниципальных предприятий г. Саянска по программам кредитования и зарплатным проектам, принял активное участие в мероприятии при поддержке администрации города.



Традиционно целью выставки является стимулирование деловой активности населения, консолидирование усилий органов местного самоуправления для роста эффективности экономики региона и повышения жизненного уровня населения, а также поддержка малого предпринимательства, образования, науки, культуры и здравоохранения. Иркутский филиал Банка СОЮЗ, в рамках экспонирования, организовал консультации гостей выставки по программам предоставления банковских услуг и розничного кредитования.



В рамках деловой программы выставки прошли научно-практические конференции по проблемам развития территорий, презентации проектов, новых технологий, услуг и оборудования, а также семинары и круглые столы.



По завершению выставки Банку СОЮЗ вручено благодарственное письмо за активное участие.