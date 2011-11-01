Получи все, что тебе причитается! Специальное предложение от Банка Союз – вклад «Замороженный процент»

Уважаемые клиенты! С 17 октября 2011 года по 31 января 2012 года в Банке СОЮЗ действует специальное предложение – сберегательный вклад «Замороженный процент» с возможностью досрочного расторжения без потери полученных процентов, доходность по которому составляет 9,5% годовых в рублях и 6,25% годовых в долларах США.



Помимо высоких процентных ставок по вкладу к его достоинствам без сомнения относится возможность досрочного расторжения договора без потери полученных к этому времени процентов. Этот продукт рассчитан на людей, у которых образовалась некоторая сумма, которую они не планируют в ближайшее время тратить, но предполагают, что она может им понадобиться в любой момент. Клиенты получают надежную возможность не только сохранить деньги, но и получить достаточно высокий доход.



Вклад открывается сроком на 367 дней без возможности перезаключения на новый срок. На вкладе можно будет разместить от 1 000 долларов США или 10 000 рублей. Проценты по вкладу «Замороженный процент» выплачиваются ежемесячно на карточный счет, текущий счет или счет вклада «До востребования». Вклад «Замороженный процент» — сберегательный: пополнение и частичное расходование денежных средств вклада не предусмотрено.



Полную информацию об условиях размещения средств частных лиц во вклады можно получить на сайте Банка в разделе «Вклады» или по телефонам единой справочной службы: +7 (495) 729-55-55 и 8 (800) 100-33-22 и в офисах Банка.