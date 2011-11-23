Банк СОЮЗ выступил генеральным агентом размещения облигаций Нижегородской области

17 ноября 2011 г. состоялось размещение облигаций Нижегородской области серии 34007 на сумму 8 млрд. рублей со сроком обращения 5 лет, генеральным агентом которого выступил Банк «СОЮЗ». Со-организаторами выпуска стали Банк «Открытие» и «Балтинвестбанк».



Размещение осуществлялось по открытой подписке на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ). Количество облигаций — 8 млн. штук. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.



Книга заявок на покупку облигаций была закрыта 11 ноября 2011 г.



14 ноября 2011 г. Нижегородская область установила ставку первого купона на уровне 9.95% годовых. Ориентир по ставке купона облигаций перед размещением составлял 9.5-10,5% годовых. Совокупный спрос на облигации выпуска превысил 13 млрд. рублей. Диапазон ставок купона в заявках на покупку облигаций составлял 9,5–10,4% годовых. Были удовлетворены 17 заявок на покупку облигаций на всю сумму выпуска по номинальной стоимости – 8 млрд. руб.



По словам Первого заместителя председателя правления Банка СОЮЗ Артема КОРОЛЕВА, размещение выпуска прошло успешно, несмотря на сложную текущую рыночную конъюнктуру. Доходность облигаций Нижегородской области, сложившаяся на размещении, отражает изменившуюся стоимость финансирования российских регионов на рынке долгового капитала и будет служить определенным ориентиром для новых субфедеральный займов. Учитывая, что размещение было произведено в сложное для рынка время, этот выпуск облигаций Нижегородской области по мере восстановления рынка имеет хорошие перспективы роста на вторичном рынке.



По словам заместителя министра финансов Нижегородской области Натальи ЛОБАНОВОЙ, новый облигационный заем 2011 года, который является уже седьмым для области, еще раз показал, что для инвесторов государственные ценные бумаги Нижегородской области являются высоконадежным и достаточно ликвидным финансовым инструментом.



Средства от размещения облигационного займа планируется направить на исполнение социально значимых бюджетных обязательств области, в том числе финансирования областных целевых программ, включая ОЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2012-2014 год».



В результате размещения займа в структуре государственного долга на конец 2011 года более 30% будет занимать доля долгосрочных заимствований в форме государственных ценных бумаг. Это позволит области снизить долговую нагрузку на бюджет за счет более равномерного распределения объемов погашения долговых обязательств по годам.