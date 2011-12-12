Банк СОЮЗ дарит клиентам год обслуживания кредитной карты с льготным периодом

Впереди праздники – время дарить подарки! Банк СОЮЗ поможет Вам это сделать быстро, удобно и без проблем. С кредитной картой с льготным периодом Ваши планы и желания станут реальными!



С 1 декабря 2011 г. по 31 марта 2012 г. Банк СОЮЗ проводит акцию «Год в подарок», приняв участие в которой можно бесплатно оформить кредитную карту с льготным периодом кредитования и лимитом до 700 тыс. руб. Предложение распространяется и на карты премиум-класса VISA Gold и MasterCard Gold.



Воспользуйтесь уникальным предложением от Банка СОЮЗ – оформите кредитную карту с льготным периодом кредитования БЕСПЛАТНО!



Основные преимущества кредитной карты «Год в подарок»:

бесплатное обслуживание карты в течение года;

бесплатное использование кредитных средств в течение 50 дней;

карта категории VISA Gold/MasterCard Gold или VISA Classic/MasterCard Standard;

кредитный лимит до 700 000 руб./$ 23 000/€ 17 000;

срок действия кредита – 2 года;

отсутствие скрытых комиссий.





Подробнее об условиях акции «Год в подарок» смотрите на сайте Банка СОЮЗ.



