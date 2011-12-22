Standard & Poor's повысило кредитный рейтинг АКБ «СОЮЗ» (ОАО) до «ruA-»

В четверг 15 декабря 2011 г. служба кредитных рейтингов Standard & Poor's объявила о повышении кредитного рейтинга АКБ «СОЮЗ» (ОАО). Долгосрочный кредитный рейтинг банка был повышен с «В-» до «В», рейтинг по национальной шкале с «ruВВВ» до «ruA-». Краткосрочный кредитный рейтинг подтвержден на уровне «С». Прогноз изменения рейтингов — «Стабильный».



Среди положительных факторов аналитики Standard & Poor’s указали, что банк находится в позитивной переходной стадии, связанной с процессом финансового оздоровления банка, проходящим под контролем Государственной корпорации Агентство по страхованию вкладов. Эксперты S&P определяют бизнес-позицию Банка «СОЮЗ» как умеренную, и по размеру активов причисляют его к средним российским кредитным организациям.



Так же аналитиками отмечена положительная динамика показателей качества активов: доля кредитов, просроченных более чем на 90 дней, и (или) реструктурированных кредитов сократилась с 40% кредитного портфеля на 30 июня 2010 г. до 25% на 30 июня 2011 г. На 30 июня 2011 г. отношение резервов к проблемным кредитам (включая реструктурированные) составляло 57%, что считается адекватным показателем, а корпоративные кредиты, просроченные более чем на 90 дней, полностью покрывались резервами. Концентрация кредитного портфеля на отдельных заемщиках близка к показателям сопоставимых банков.



В заключении рейтингового агентства отмечается, что Банк «СОЮЗ» имеет средние показатели фондирования и адекватные показатели ликвидности благодаря долгосрочному финансированию со стороны АСВ и Группы «Базовый Элемент». Кроме того, он поддерживает значительные запасы ликвидности (денежные средства, их эквиваленты и ценные бумаги для продажи), составляющие около 40% совокупных активов. 90% ценных бумаг составляют корпоративные, муниципальные и государственные облигации достаточного кредитного качества. Банк не имеет крупных долговых обязательств сроками погашения до 2014 г.



Председатель правления Банка СОЮЗ Андрей Хандруев считает, что повышение кредитного рейтинга – это независимая и объективная оценка, которая подтверждает успешность процесса финансового оздоровления, осуществляемого под управление АСВ, что говорит об адекватности избранной стратегии Банка текущей ситуации в экономике и банковском секторе России.



Я уверен, - отметил Андрей Хандруев, что – рынок позитивно отреагирует на это событие. Банк и дальше планирует проводить сбалансированную политику развития, ориентироваться на качественных заемщиков, обеспечивая тем самым должный уровень финансовой устойчивости и гарантий сохранности средств клиентов.