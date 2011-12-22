Обращаем Ваше внимание на график работы офисов Банка с иностранной валютой в декабре 2011 г

Уважаемые клиенты!



Доводим до Вашего сведения, что переводы в иностранных валютах со счетов Клиентов АКБ «СОЮЗ» (ОАО) в последней декаде декабря 2011 года, будут осуществляться в ограниченном режиме:



Операции с иностранной валютой будут недоступны.





26, 30 декабря - в долларах США

26, 30 декабря - в евро

26, 27, 30 декабря - в Фунтах стерлингов Соединенного Королевства

29, 30 декабря - в Швейцарских франках

23, 28, 29, 30 декабря - в Японскихм иенах

26, 27, 30 декабря - в Канадскихм долларах

26, 27, 28, 29, 30 декабря - в валютах, отличных от перечисленных



Банк СОЮЗ заранее приносит свои извинения и просит заблаговременно совершить запланированные операции. Надеемся, что данное обстоятельство не доставит Вам существенных неудобств.