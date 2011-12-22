Уважаемые клиенты!
Доводим до Вашего сведения, что переводы в иностранных валютах со счетов Клиентов АКБ «СОЮЗ» (ОАО) в последней декаде декабря 2011 года, будут осуществляться в ограниченном режиме:
Операции с иностранной валютой будут недоступны.
26, 30 декабря - в долларах США
26, 30 декабря - в евро
26, 27, 30 декабря - в Фунтах стерлингов Соединенного Королевства
29, 30 декабря - в Швейцарских франках
23, 28, 29, 30 декабря - в Японскихм иенах
26, 27, 30 декабря - в Канадскихм долларах
26, 27, 28, 29, 30 декабря - в валютах, отличных от перечисленных
Банк СОЮЗ заранее приносит свои извинения и просит заблаговременно совершить запланированные операции. Надеемся, что данное обстоятельство не доставит Вам существенных неудобств.
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