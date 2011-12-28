Вклады в Банке СОЮЗ стали выгоднее!

Банк СОЮЗ в преддверии Нового года ввел новые ставки по вкладам для физических лиц.



С 26 декабря 2011 г. максимальная процентная ставка по вкладам в рублях составляет 10,6% годовых, в долларах США – 5%, в евро – 4,5%. Подробно с новыми условиями можно ознакомиться на официальном сайте Банка.



Напоминаем, что до 31 января 2012 года у клиентов банка есть возможность воспользоваться выгодным сезонным предложением – специальным вкладом «Замороженный процент», доходность которого составляет 9,5% годовых в рублях и 6,25 в долларах США. Отличительной особенностью этого вклада является возможность досрочного закрытия без потери начисленных процентов.