Банк СОЮЗ улучшил условия действующей программы ипотечного кредитования на приобретение квартиры на вторичном рынке жилья.
Получить кредит на приобретение квартиры на вторичном рынке жилья теперь можно не только в рублях, но и в долларах США по ставке от 10% годовых. Минимальная ставка в рублях — 12% годовых.
Максимальный срок кредита — 20 лет, максимальный размер кредита до 80% от стоимости квартиры.
Оформить кредит можно при условии комплексного ипотечного страхования, либо без страхования.
Преимущества ипотечных продуктов Банка СОЮЗ:
• отсутствие комиссий за рассмотрение заявки,
• возможность досрочного погашения кредита без комиссий и штрафов с 1-го планового платежа,
• возможность оформления недвижимости в единоличную собственность клиента или его супруги/супруга, либо в их совместную собственность. По желанию клиента Банк рассматривает все виды доходов клиента, в том числе совокупный доход семьи.
Действие программ ипотечного кредитования распространяется на все регионы присутствия Банка СОЮЗ.
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