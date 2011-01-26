Кредит Банка СОЮЗ на приобретение квартиры на вторичном рынке жилья – теперь еще доступнее!

Банк СОЮЗ улучшил условия действующей программы ипотечного кредитования на приобретение квартиры на вторичном рынке жилья.



Получить кредит на приобретение квартиры на вторичном рынке жилья теперь можно не только в рублях, но и в долларах США по ставке от 10% годовых. Минимальная ставка в рублях — 12% годовых.



Максимальный срок кредита — 20 лет, максимальный размер кредита до 80% от стоимости квартиры.



Оформить кредит можно при условии комплексного ипотечного страхования, либо без страхования.



Преимущества ипотечных продуктов Банка СОЮЗ:

• отсутствие комиссий за рассмотрение заявки,

• возможность досрочного погашения кредита без комиссий и штрафов с 1-го планового платежа,

• возможность оформления недвижимости в единоличную собственность клиента или его супруги/супруга, либо в их совместную собственность. По желанию клиента Банк рассматривает все виды доходов клиента, в том числе совокупный доход семьи.



Действие программ ипотечного кредитования распространяется на все регионы присутствия Банка СОЮЗ.