С Банком СОЮЗ новая недвижимость не мечта, а реальность!

В рамках расширения ипотечной программы, Банк СОЮЗ разработал три новых продукта в дополнение к успешно реализуемой классической ипотеке (покупка квартиры на вторичном рынке жилья). Эти кредиты направлены на удовлетворение спроса потребителей при покупке различных видов недвижимости — квартир или нежилых помещений как на первичном, так и на вторичном рынках, загородных домов или земельных участков.



Банк СОЮЗ предлагает кредиты «Домашний» (на покупку дома с земельным участком на вторичном рынке недвижимости) и «Земельный» (на покупку участка). Данные кредиты выдаются сроком до 20 лет в рублях или долларах США в сумме от 1 млн. рублей/30 тыс. долларов США до 30 млн. рублей/1 млн. долларов США с привлекательными процентными ставками: от 12,5% годовых в рублях и 10,5% годовых в долларах США.



Продукт «Залоговый» разработан для желающих получить денежные средства на приобретение новостройки, коммерческой недвижимости на первичном или вторичном рынках. Также данное предложение интересно желающим взять крупную сумму взаймы на другие цели, например на покупку грузовика или яхты. Кредит «Залоговый» выдается под залог имеющейся недвижимости: квартиры, частного дома и/или земельного участка, нежилого помещения. Срок кредита — до 10 лет. Сумма кредита — от 1 млн. рублей/30 тыс. долларов США до 30 млн. рублей/1 млн. долларов США.



Преимущества ипотечных продуктов Банка СОЮЗ:

• широкий выбор программ, позволяющих получить кредит на приобретение недвижимости на вторичном рынке или кредит на любые цели под залог имеющейся недвижимости;

• Банк рассматривает доходы, подтвержденные различными способами, в том числе: доходы индивидуальных предпринимателей, доходы от работы по совместительству, совокупный доход семьи;

• отсутствие комиссий за рассмотрение и повторное рассмотрение заявки, снятие наличными суммы кредита и обслуживание ссудного счета;

• отсутствие моратория и штрафов за досрочное погашение.



Действие программ ипотечного кредитования распространяется на все регионы присутствия Банка СОЮЗ.