Банк СОЮЗ специально к праздникам 23 февраля и 8 марта продлил действие новогодней акции «Кредитная карта СОЮЗ ДРУЗЕЙ» до 31 марта 2011г.
Подробности об условиях акции - на сайте Банка http://www.banksoyuz.ru/ru/additional/private_person/bankcards/overdruft/new_year­_soyuz_friends/