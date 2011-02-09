Для удобства обслуживания клиентов, Банк СОЮЗ с 8 февраля 2011 г. изменил режим работы с клиентами в дополнительном офисе «Арзамасский» Нижегородского филиала расположенного по адресу проспект Ленина, д.137.
Отделение обслуживает частных клиентов и юридических лиц, предлагая их вниманию полный спектр банковских услуг Банка СОЮЗ, включая прием срочных вкладов и платежей, операции с банковскими картами, валютно-обменные операции, переводы по системе «Western Union» и прочие банковские операции.
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