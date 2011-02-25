Банк СОЮЗ снизил процентные ставки по программам автокредитования

Банк СОЮЗ улучшил условия получения кредитов на приобретение новых и поддержанных автомобилей в среднем и выше среднего ценовых диапазонах.



Учитывая повышение интереса клиентов к приобретению в кредит поддержанных автомобилей иностранного производства, Банк СОЮЗ существенно понизил ставки по таким кредитам. Теперь поддержанные автомашины можно приобрести в кредит по ставке 11,9% в долларах США/Евро и 14,5% в рублях.



Не забыты автолюбители, стремящиеся к экономии. Банк значительно снизил процентные ставки для желающих приобрести автомобиль в кредит без оформления договора страхования по рискам угон и ущерб (КАСКО). В этом случае ставки составят от 11,9% в долларах США/Евро и от 14,9% в рублях.



Также более выгодные условия предлагаются по кредитам на покупку нового автомобиля. На самых выгодных условиях можно приобрести новый автомобиль в кредит на срок до 3 лет, где минимальная процентная ставка составляет 9,9% в долларах США/Евро и 12,9% в рублях.



Существенно понижены ставки в других диапазонах сроков предоставления кредитов.



Процентные ставки едины для всех регионов присутствия банка.

