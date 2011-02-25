Банк СОЮЗ предлагает новый вклад для своих постоянных клиентов

С 1 марта 2011 года специально для своих постоянных клиентов Банк СОЮЗ предлагает новый пополняемый вклад «Для друзей» с повышенными процентными ставками.



Клиенты, имевшие любой срочный вклад в Банке СОЮЗ в период с 01.07.2008 г. по 28.02.2010 г., могут воспользоваться вкладом «Для друзей» с максимальной в Банке доходностью: 8,8% годовых по вкладам в рублях и 6,25% годовых по вкладам в долларах США. Срок размещения - 367 дней. Минимальная сумма вклада - 10 000 рублей или 300 долларов США.



Условия вклада «Для друзей» позволяют вносить дополнительные средства на счет вклада в течение всего срока его действия, а высокая процентная ставка будет действовать как в отношении основной суммы вклада, так и дополнительных взносов. Минимальная сумма дополнительного взноса – 3 000 рублей или 100 долларов США.



Предложение действует с 1 марта 2011 г. по 30 апреля 2011 г.

