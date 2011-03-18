при расчете суммы ипотечного кредита учитываются различные виды доходов потенциальных заемщиков;

индивидуальный подход к каждому потенциальному заемщику;

персональный кредитный менеджер, который сопровождает заемщика от момента подачи им он-лайн заявки до ипотечной сделки;

отсутствие требования о необходимости постоянной регистрации в регионе приобретения жилья.



Признайтесь, сколько раз Вы строили планы изменить свою жизнь к лучшему? Сколько из этих планов так и остались мечтой, потому что их реализация казалась невозможной, связанной с такими сложностями, для преодоления которых требуется множество усилий и времени? Начать вести здоровый образ жизни с понедельника, записаться на курсы изучения иностранных языков в следующем месяце, посвящать больше времени семье с Нового года, весной начать бегать по утрам и т.д. Но многое ли из того, что мы обещаем себе, реализуется? Даже если намеченное дело не такое уж сложное - просто трудно начать.Что касаетсято об этом даже говорить нечего. Некоторые мотивируют отказ от покупки недвижимости сейчас выжиданием лучших времен, рассчитывая наТаких людей можно понять, но рост цен на жилье лишает смысла откладывать покупку квартиры ради более низких процентных ставок. Более того, рост цен на жилье существенно обгоняет рост зарплат и любые ставки по банковским депозитам, поэтому копить на жилье становится делом практически нереализуемым. Единственнымв такой ситуации остаетсяС начала 2011 года ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» пересмотрел процентные ставки и возможно именно это, будет для Вас тем решающим фактором, который позволит Вам в короткий срок стать собственником жилья и создать своим близким больше пространства для жизни.Мы предлагаем ипотечные кредиты на покупку квартиры или жилого дома с земельным участком на вторичном рынке недвижимости.Помните, что Вы способны сделать реальностью то, о чем мечтаете!