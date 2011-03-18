Что касается покупки недвижимости с помощью ипотечного кредита, то об этом даже говорить нечего. Некоторые мотивируют отказ от покупки недвижимости сейчас выжиданием лучших времен, рассчитывая на снижение ипотечных процентных ставок. Таких людей можно понять, но рост цен на жилье лишает смысла откладывать покупку квартиры ради более низких процентных ставок. Более того, рост цен на жилье существенно обгоняет рост зарплат и любые ставки по банковским депозитам, поэтому копить на жилье становится делом практически нереализуемым. Единственным продуманным решением в такой ситуации остается Ипотека.
С начала 2011 года ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» пересмотрел процентные ставки и возможно именно это, будет для Вас тем решающим фактором, который позволит Вам в короткий срок стать собственником жилья и создать своим близким больше пространства для жизни.
Мы предлагаем ипотечные кредиты на покупку квартиры или жилого дома с земельным участком на вторичном рынке недвижимости.
Наши преимущества:
- при расчете суммы ипотечного кредита учитываются различные виды доходов потенциальных заемщиков;
индивидуальный подход к каждому потенциальному заемщику;
персональный кредитный менеджер, который сопровождает заемщика от момента подачи им он-лайн заявки до ипотечной сделки;
отсутствие требования о необходимости постоянной регистрации в регионе приобретения жилья.
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