КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК не остался в стороне от волнующего миллионы родителей документа и в качестве эксперта принял участие в круглом столе, состоявшемся в феврале в Государственной Думе РФ. Приглашение Банка в качестве эксперта было не случайным, поскольку КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК является одним из немногих банков, реализующих программы кредитования обучения в высших учебных заведениях.
Сам Законопроект вызвал весьма противоречивые отклики со стороны участников обсуждения. Основные темы, которые вызывали споры – определение понятий платных и бесплатных образовательных услуг, роль родителей в образовательном процессе, создание единой образовательной программы для всех школ и многое другое.
В настоящий момент текст Закона дорабатывается на основе представленных к нему замечаний и предложений.
Специальная программа кредитования «СУПЕР-ОБРАЗОВАНИЕ» КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа на образовательные услуги государственных ВУЗов значительно выделяется на рынке, потому что:
- для оформления кредита не требуются поручители и созаемщики;
кредит можно получить в любом удобном отделении КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа;
кредит может быть оформлен как на абитуриента, так и на близкого родственника;
Банк предлагает привлекательные процентные ставки, делающие высшее образование доступным.
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