Открытие нового кредитно кассового офиса без кассы состоялось в марте 2011 года в городе Волгоград. Таким образом, открытие нового подразделения позволило Банку стать еще ближе к своим клиентам.
В открывшемся подразделении клиенты смогут оформить потребительские и автокредиты, оформить полисы страхования жизни, осуществить перевод накопительной части пенсии в негосударственный пенсионный фонд, оформить карту РАТ. В ближайшее время список предоставляемых услуг будет существенно расширен.
До конца года КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК планирует открыть еще 19 офисов в крупных финансово-экономических центрах России, в том числе Сочи, Новороссийске, Мурманске и Оренбурге.
Комментарии 0