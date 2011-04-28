Обращаем Ваше внимание на изменения в режиме работы подразделений Банка в дни майских праздников.
В период с 30 апреля по 9 мая 2011 г. работают в обычном режиме следующие подразделения:
Санкт-Петербург ККО №5, ККО №6
Казань ККО, ККО №2, ККО №3, ККО №4
Нижний Новгород ККО №1, ККО №3
Уфа ККО №3
Пермь ККО №1
Челябинск ККО №2
Ростов-на-Дону ККО №2, ККО №3
Краснодар ККО №1
Екатеринбург ККО №1
Новосибирск ККО №3
Набережные челны ККО №1
Не работают с 30 апреля по 02 мая 2011 г. и с 07 мая по 09 мая 2011 г. следующие подразделения Банка:
Санкт-Петербург ККО №3, ККО №9, ККО №10, ККО №12, ККО №13
Нижнекамск ККО №1
Нефтекамск ККО №1
Стерлитамак ККО №1
Ростов-на-Дону ККО №1
Новосибирск ККО №2
Уфа ККО №4
Не работают с 1 по 2 мая 2011 года и с 8 по 9 мая 2011 года следующие подразделения:
Самара ККО №5
Саратов ККО №1
Уфа ККО, ККО №5
Екатеринбург ККО №3
Омск ККО №2
30 апреля и 7 мая 2011 года эти подразделения работают в обычном режиме.
С 10 мая 2011 года все подразделения работают в обычном режиме.
Пожалуйста, используйте эту информацию для своевременного погашения задолженностей по всем видам кредитов.
Альтернативные способы погашения кредита:
- В Банкоматах КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа с функцией cash-in.
- В электронных терминалах сети Элекснет (около 1000 пунктов). Комиссия за погашение кредита составит 2% от суммы платежа, по основному меню (без использования услуги «Записная книжка») и 1,8% от суммы платежа - при использовании услуги «Записная книжка» по платежам, осуществленным через меню «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», от суммы платежа во всей сети терминалов.
- В электронных терминалах сети "Плат-Форма" (более 50 пунктов). Комиссия составит 0,8% от суммы платежа. Действует только для погашения задолженности по кредитной карте.
- В электронных терминалах сети "QIWI". Комиссия - 1,5% (минимум 50 рублей). Погашение кредита по карте МЕТРО - без комиссии.
- В отделенияхПочты России с помощью электронных денежных переводов. Комиссия устанавливается Почтой России по усмотрению, её нужно уточнять перед осуществлением платежа.
- В других банках с помощью денежного перевода.
- Автоматическое погашение задолженности (только по карте).
Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону Центра Клиентской Поддержки: 8 (800) 700 77 57
С уважением, Руководство Банка
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