Обращаем Ваше внимание на изменения в режиме работы подразделений Банка в дни майских праздников.
30 апреля и 7 мая 2011 года будут работать следующие подразделения: «Цветной бульвар», «Павелецкое», «Черкизовское», «Аэропорт», «Кузьминки»
Экспресс-отделения с 30 апреля по 9 мая 2011 года работают в обычном режиме: «Беляево», «Братиславское», «Подольск», «Савеловское», «Багратионовское», «Митинское», «Мичуринское», «Пражское», «Мега Теплый Стан», «Домодедовское», «ТРЦ Европейский», «Новокосино», «Войковское», Ашан-Марьино, Ашан-Алтуфьево, Ашан-Красногорск, Ашан-Коммунарка, Ашан-Мытищи, Ашан-Рязанский, Ашан-Химки, Ашан-Марфино, Ашан-Белая дача, Ашан-Сокольники.
НЕ РАБОТАЮТ с 30 апреля по 2 мая 2011 г. и с 7 мая по 9 мая 2011 г. следующие отделения: «Красные холмы», «Тверское», «Смоленское», «Китай-Город», «Проспект Мира», «Красные Ворота», «Москва-Сити», «Ферейн», «Дмитровское», «Ленинский проспект», «Фрунзенское», «Алтуфьево», «Красногвардейское», «Сергиев Посад», «Звенигород», «Орехово-Зуево», «Пролетарское».
С 10 мая 2011 года все подразделения работают в обычном режиме.
Пожалуйста, используйте эту информацию для своевременного погашения задолженностей по всем видам кредитов.
Альтернативные способы погашения кредита:
- В Банкоматах КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа с функцией cash-in.
- В электронных терминалах сети Элекснет (около 1000 пунктов). Комиссия за погашение кредита составит 2% от суммы платежа, по основному меню (без использования услуги «Записная книжка») и 1,8% от суммы платежа - при использовании услуги «Записная книжка» по платежам, осуществленным через меню «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», от суммы платежа во всей сети терминалов.
- В электронных терминалах сети "Плат-Форма" (более 50 пунктов). Комиссия составит 0,8% от суммы платежа. Действует только для погашения задолженности по кредитной карте.
- В электронных терминалах сети "QIWI". Комиссия - 1,5% (минимум 50 рублей). Погашение кредита по карте МЕТРО - без комиссии.
- В отделенияхПочты России с помощью электронных денежных переводов. Комиссия устанавливается Почтой России по усмотрению, её нужно уточнять перед осуществлением платежа.
- В других банках с помощью денежного перевода.
- Автоматическое погашение задолженности (только по карте).
Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону Центра Клиентской Поддержки: 8 (495) 775 775 7.
С уважением, Руководство Банка
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