Компания Western Union (NYSE: WU), мировой лидер в сфере денежных переводов и платежных услуг, и КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК запустили новый способ осуществления денежных переводов Western Union® в банкоматах КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа.
Услуга денежных переводов через банкоматы КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа предоставит возможность в считанные минуты переводить средства в любой из свыше 400 000 пунктов обслуживания Western Union в более чем 200 странах мира. Также услуга позволит зачислить денежный перевод, отправленный из любого пункта Western Union, на текущий счет клиента в КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКе.
Услуга «Денежные переводы Western Union в банкоматах» будет доступна в более чем 300 банкоматах КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа, расположенных в Москве и крупнейших регионах страны. Список и место расположения банкоматов, подключенных к услуге, можно посмотреть здесь.
Внимание! Для того, чтобы воспользоваться новым сервисом, клиенту необходимо иметь текущий счет, а также являться держателем любой пластиковой карты КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа. Перед совершением первого перевода нужно обратиться в ближайшее подразделение Банка, подключить услугу и составить список получателей, которым могут быть отправлены денежные переводы через банкомат.
Подробнее об услуге и тарифах можно узнать здесь.
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