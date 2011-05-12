Новое название Миллениум Банка в Турции - Фибабанка

Миллениум Банк (Millennium Bank AS), приобретенный КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКом (Голландия), основным акционером ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», в 2010 году, будет называться «Фибабанка» (Fibabanka A.S.).

КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКом (Голландия) возлагает большие надежды на рынок Турции, где существуют огромные возможности по применению существующего опыта работы Группы на развивающихся рынках, а также внедрения ноу-хау банковской сферы. Развитие банковского бизнеса в Турции позволит Банку в дальнейшем наращивать розничный депозитный портфель за пределами Евросоюза, а также укреплять и расширять деятельность в корпоративном сегменте в условиях растущего рынка.

На сегодняшний день 95% акций «Фибабанка» принадлежат КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКу (Голландия).



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