Коллекция привилегий MasterCard ИЗБРАННОЕ® приглашает Вас провести незабываемую Ночь в музее в МАММ (14 мая 2011, с 19.00 до 00.00).
Для держателей карт CARD CREDIT Gold MasterCard® и CARD CREDIT Platinum MasterCard® будут действовать следующие привилегии:
• Бесплатный вход на все выставки
• Приоритетное бронирование экскурсий по МАММ с Ольгой Свибловой
• Уникальная возможность совершить виртуальное путешествие Google Art Project
Подробности http://mastercardpremium.ru/news/events/695
Комментарии 0