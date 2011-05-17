КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК увеличил количество своих банкоматов до 305 штук. Региональная сеть банкоматов на сегодняшний день достигла числа 138, и эта цифра постоянно растет.
121 банкомат КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа имеет функцию приема наличных («cash-in»), что уже по достоинству оценено клиентами Банка, которые дорожат своим временем.
Как уже сообщалось ранее, через банкоматы КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа стала доступна услуга по моментальному переводу денежных средств через систему Western Union.
Таким образом, с увеличением численности банкоматов Банка данная услуга стала доступна большему числу клиентов.
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