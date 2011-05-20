КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК СНИЗИЛ СТАВКИ ПО КРЕДИТНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИЙ-ПАРТНЕРОВ

Пресс-служба КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа заявила об изменении условий оформления кредита по акции «Партнёр», в рамках которой сотрудникам компаний зарплатных проектов предоставляется кредит по новой, сниженной ставке, а для Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов предусмотрена возможность оформления кредита на рабочем месте.

Теперь клиенты, получающие зарплату на карты КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа, могут оформить заявку на кредит по программе «Партнёр» и получить до 1 000 000 рублей при наличии минимального набора документов. Более того – для оформления кредита не нужно никуда идти, поскольку сотрудник Банка приезжает в организацию и помогает заполнить анкету прямо на рабочем месте. Участие в акции «Партнёр» также предполагает более выгодные тарифные планы, что позволяет заемщикам существенно сэкономить на обслуживании кредита.

Доган Гюркан, Директор Департамента розничного бизнеса КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа подчеркнул, что «мы настроены на долгосрочное сотрудничество с нашими клиентами, именно поэтому мы уделяем особое внимание обслуживанию сотрудников компаний-партнеров в рамках зарплатных проектов. Мы уверены, что сотрудники наших партнеров оценят возможность оформить кредит на рабочем месте с минимальным набором документов и по привлекательной ставке, ведь в современной жизни у человека почти всегда не хватает времени, поэтому мы пошли навстречу, увеличили количество менеджеров, персонально работающих с каждым клиентом».

