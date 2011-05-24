КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК улучшил условия кредитования для клиентов «Зодчего».

С 16 мая 2011 г. ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» улучшил условия кредитования для клиентов компании «Зодчий», специализирующейся на деревянном домостроительстве. Прежде всего, были разработаны 2 новых уникальных кредитных продукта специально для клиентов компании – тариф «Кредит Семейный» и тариф «Большая Семья». Новые программы банка расширяют возможности российских семей с несовершеннолетними детьми, позволяют улучшить жилищные условия и делают покупку дома более доступной.



«Кредит Семейный». Заемщиком по этому кредиту может стать гражданин РФ, имеющий одного или нескольких несовершеннолетних детей. Сумма кредита – 65 000 – 3 000 000 руб. Сумма первоначального взноса – от 10%. Срок кредита составляет от 6 месяцев до 8 лет. Единовременная комиссия при выдаче кредита не взимается. Процентная ставка равна 9,9%. Ежемесячная комиссия за обслуживание кредита составляет 0,45% (при первоначальном взносе от 10% до 19,99%), 0,35% (при взносе 20%-39,99%) и 0,25% (при взносе 40%-99,99%).



«Большая Семья». Данный кредитный продукт разработан специально для тех покупателей домов и коттеджей, у кого в семье 2 и более несовершеннолетних детей. Здесь условия еще лучше. Процентная годовая ставка еще ниже, чем в программе «Кредит Семейный» и составляет 9,5%. Ежемесячная комиссия за обслуживание кредита также снижена и составляет 0,42% (при первоначальном взносе от 10% до 19,99%), 0,32% (при взносе 20%-39,99%) и 0,22% (при взносе 40%-99,99%). Остальные условия такие же, что и в тарифе «Кредит Семейный».



Помимо этого, банк улучшил условия по своему уже существующему тарифу «Кредит Солидный».



Самый популярный в настоящее время тариф «Кредит Солидный» стал более доступным. Ежемесячная комиссия за обслуживание кредита снижена с 0,69% до 0,50 % (при первоначальном взносе 10-19,99%), с 0,59% до 0,40% (при взносе 20%-39,99%) и с 0,49% до 0,30% (при взносе свыше 40%). Процентная ставка равна 9,90%. Остальные условия остались без изменений. Сумма кредита от 65 000 до 3 000 000. Комиссия за досрочное погашение отсутствует.



Кроме того, по многочисленным просьбам клиентов появилась возможность частичного досрочного погашения кредита. Комиссия за частичное досрочное погашение не взимается. Минимальная сумма частичного досрочного погашения основного долга по кредиту составляет 25 000 рублей. Частичное досрочное погашение кредита осуществляется на основании письменного заявления клиента, которое может быть подано клиентом в любой день, включая дату платежа по графику платежей, в отделение банка. Данная услуга доступна для всех клиентов банка, имеющих кредит или только планирующих взять займ в банке по программе потребительского кредитования «Моментальный кредит». При частичном досрочном погашении изменение условий погашения кредита возможно по двум вариантам: 1) перерасчет (снижение) ежемесячного платежа, исходя из остатка ссудной задолженности без изменения первоначального срока; 2) сокращение первоначального срока кредита без изменения размера ежемесячного платежа.

