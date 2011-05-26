КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК совместно с ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ» запустил новую кредитную программу на автомобильную технику марки ISUZU

26 мая 2011 года запущена новая кредитная программа КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа совместно с автомобильной маркой ISUZU.



Теперь, - у клиентов появилась возможность оформить как кредит-автоэкспресс, так и автокредит по классической программе кредитования на покупку грузового транспорта известной во всем мире японской марки.



До подписания соглашения между Банком и компанией технику ISUZU можно было приобрести только с помощью лизинга. Сотрудничество КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа и компании СОЛЛЕРС-ISUZU, производителем и официальным дистрибьютором автомобилей ISUZU в России - это уникальная, на сегодняшний день, - кредитная программа для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, позволяющая сэкономить при покупке нового авто, а главное, приобрести его с помощью кредита. Программа рассчитана на долгосрочную перспективу и будет действовать во всех регионах присутствия официального дилера ISUZU. После подписания соглашения о сотрудничестве, Наталья Кончакова, Начальник Департамента автокредитования, выразила уверенность в том, что «преимущества программы будут в полной мере оценены клиентами Банка, сделавшими свой выбор в пользу автомобилей марки ISUZU». Также Наталья отметила, что в рамках программы кредитования коммерческого автотранспорта это уже не первая совместная с производителем программа.



КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК активно развивает данное направление, обеспечивая своим клиентам индивидуальный подход и предлагая возможность выбирать наиболее подходящий вариант покупки автомобиля в кредит.



