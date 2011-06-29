КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК приглашает всех желающих получить
бесплатную консультацию квалифицированных специалистов по теме ипотечного кредитования!
В течение месяца консультации будут проходить регулярно в отделениях КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа
по вторникам и пятницам с 13.00 до 18.00.
Специалисты Банка ответят на самые актуальные вопросы, связанные с условиями ипотечного кредитования; расскажут о требованиях к заемщику и порядке проведения ипотечных сделок, а также о возможностях сотрудничества Банка с агентствами недвижимости, ипотечными брокерами, риэлторами; разъяснят, какие документы необходимо предоставить Банку.
Мы поможем Вам выбрать самый подходящий вариант и осуществить свою мечту о покупке собственной недвижимости.
Узнайте всё об ипотеке в КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКе и получите сувенир на память!
Дополнительную информацию Вы можете получить, позвонив на бесплатную линию Центра Клиентской Поддержки 8 (495)775 77 55
График консультаций:
28 июня
Цветной Бульвар
ул. Садовая-Самотечная, д.24/27
13.00 – 18.00
1 июля
Тверское
ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 23, стр.1, Бизнес-центр «Парус»
13.00 – 18.00
5 июля
Павелецкое
Павелецкая пл., д. 2, стр.2, Бизнес-Центр «Павелецкая Плаза», 1 этаж
13.00 – 18.00
8 июля
Китай-Город
Лубянский проезд, д. 15, стр.2
13.00 – 18.00
12 июля
Ленинский Проспект
Ленинский проспект, д. 75/9
13.00 – 18.00
15 июля
Китай-Город
Лубянский проезд, д. 15, стр.2
13.00 – 18.00
19 июля
Проспект Мира
Проспект Мира, д. 79, стр.1
13.00 – 18.00
22 июля
Красные Ворота
ул. Садовая-Черногрязская, д. 13/3, стр.1
13.00 – 18.00
26 июля
Тверское
ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 23, стр.1, Бизнес-центр «Парус»
13.00 – 18.00
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