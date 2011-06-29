с 28 июня 2011 г. в КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК начались Дни ипотеки! Получите бесплатную консультацию квалифицированного специалиста!

КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК приглашает всех желающих получить

бесплатную консультацию квалифицированных специалистов по теме ипотечного кредитования!



В течение месяца консультации будут проходить регулярно в отделениях КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа

по вторникам и пятницам с 13.00 до 18.00.

Специалисты Банка ответят на самые актуальные вопросы, связанные с условиями ипотечного кредитования; расскажут о требованиях к заемщику и порядке проведения ипотечных сделок, а также о возможностях сотрудничества Банка с агентствами недвижимости, ипотечными брокерами, риэлторами; разъяснят, какие документы необходимо предоставить Банку.

Мы поможем Вам выбрать самый подходящий вариант и осуществить свою мечту о покупке собственной недвижимости.

Узнайте всё об ипотеке в КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКе и получите сувенир на память!



Дополнительную информацию Вы можете получить, позвонив на бесплатную линию Центра Клиентской Поддержки 8 (495)775 77 55



График консультаций:



28 июня

Цветной Бульвар

ул. Садовая-Самотечная, д.24/27

13.00 – 18.00

1 июля

Тверское

ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 23, стр.1, Бизнес-центр «Парус»

13.00 – 18.00

5 июля

Павелецкое

Павелецкая пл., д. 2, стр.2, Бизнес-Центр «Павелецкая Плаза», 1 этаж

13.00 – 18.00

8 июля

Китай-Город

Лубянский проезд, д. 15, стр.2

13.00 – 18.00

12 июля

Ленинский Проспект

Ленинский проспект, д. 75/9

13.00 – 18.00

15 июля

Китай-Город

Лубянский проезд, д. 15, стр.2

13.00 – 18.00

19 июля

Проспект Мира

Проспект Мира, д. 79, стр.1

13.00 – 18.00

22 июля

Красные Ворота

ул. Садовая-Черногрязская, д. 13/3, стр.1

13.00 – 18.00

26 июля

Тверское

ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 23, стр.1, Бизнес-центр «Парус»

13.00 – 18.00

