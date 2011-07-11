05.07.2011 г. открыт Кредитно-кассовый офис №1 ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" г. Сочи по адресу:
354002, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, д. 73
Тел.: (8622)695-883; (8622)695-884; (8622)695-885
Кредитно-кассовый офис №1 ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» г. Сочи будет осуществлять операции для физических и юридических лиц.
График работы ККО:
Отдел по работе с клиентами: понедельник-пятница: с 10:00 до 19:00, суббота-воскресенье: выходные дни.
Касса: понедельник-пятница: с 10:00 до 18:30, суббота-воскресенье: выходные дни.
Перерыв в кассе: с 14:00 до 14:45.
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