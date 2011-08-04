КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК совместно с компанией Квингруп запустил новую программу для покупки автомобилей ZAZ Chance

С 1 августа КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК совместно с компанией КВИНГРУП запустили кредитную спецпрограмму на покупку автомобилей ZAZ Chance.



В результате предварительно проведенных исследований КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК разработал тариф по автокредиту, максимально отвечающий требованиям потенциальных заемщиков, который характеризуется своей доступностью и скоростью оформления:



- Первый взнос от 0%;



- рассмотрение заявки занимает всего 1 час;



- процентные ставки снижены и составляют от 15%;



- для оформления кредита достаточно предоставить только паспорт и права.



Кредит на приобретение автомобиля ZAZ Chance в рамках программы доступен во всех регионах присутствия КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа и во всех салонах официального дистрибьютора автомобилей «ЗАЗ» в России компании КВИНГРУП. Программа будет действовать до конца 2011 года.



