22.08.2011г. открыт Кредитно-кассовый офис №2 ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" г. Краснодар по адресу:
350001, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Ставропольская, дом №226
Тел.: (861) 233-05-05
Кредитно-кассовый офис №2 ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» г. Краснодар будет осуществлять операции для физических и юридических лиц .
График работы ККО:
Отдел по работе с клиентами: понедельник-пятница: с 09:00 до 18:00, суббота-воскресенье: выходные дни.
Касса: понедельник-пятница: с 09:15 до 17:30, суббота-воскресенье: выходные дни.
Перерыв в кассе: с 14:00 до 14:45.
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